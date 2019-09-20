تامي أبراهام.. بداية من نار

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

نجح الإنجليزي اليافع تامي أبراهام في فرض اسمه بقوة في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» بعد بداية نارية له مع تشيلسي، معلناً في الوقت نفسه عن مولد هداف من الطراز الأول.

2

نجح في دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفين أو أكثر لثلاث مباريات متتالية، حيث سبق له أن سجل هدفين في شباك شيفلد ونوريتش، ليعادل إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يونايتد عام 2006، وديل آلي لاعب توتنهام في موسم 2017.

2011

بات أول لاعب في تشيلسي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ أن نجح نجم الفريق سابقا، والمدرب حاليا، فرانك لامبارد في تسجيل «هاتريك» في شباك بولتون في موسم 2011، كما أصبح أصغر من سجل هاتريك لتشيلسي في الوقت نفسه.

0.51

يمتلك معدل تهديف جيداً جداً، حيث تمكن من زيارة الشباك في 70 مناسبة خلال 137 مباراة لعبها في مشواره حتى الآن، بمتوسط تسجيل 0.51 هدفاً في المباراة.

46

لعب 46 مباراة بشعار إنجلترا، بداية من عام 2014، عندما التحق بالمنتخب الإنجليزي تحت 18 سنة واستمر ضمن «الأسود الثلاثة» وصولاً إلى المنتخب الأول الذي شارك معه مرتين منذ عام 2017.

بطاقة

الاسم: كيفن أوجينيتيغا تاماراي باكومو أبراهام

تاريخ الميلاد: 2 – 10 - 1997

مكان الميلاد: كمبرويل لندن - إنجلترا

الطول: 190 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

تشيلسي: 2015

بيرستول: 2016 - 2017

سوانسي: 2017 - 2018

أستون فيلا: 2018 - 2019

تشيلسي: 2019 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 13

عدد الدقائق: 451

الأهداف: 10

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 2.4 في المباراة

دقة التمرير: 78 %

قيادة الهجمات: 2.6 في المباراة

نجم المباراة: 2

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 99 %

الكرات العكسية: 93 %

قيادة الهجمة: 62 %

إنهاء الهجمة: 97.3 %

التحكم في الكرة: 94 %

المهام الدفاعية: 86 %

دعم الزملاء: 94 %