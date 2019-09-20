رونالدو لم ينس عندما كان يقتات من بقايا ماكدونالدز!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يعش صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو طفولة سهلة، فلم تكن عائلته تملك حتى الحد الأدنى من الموارد في تلك الفترة، والآن أتت الفرصة بالنسبة له كي يشكر الذين ساعدوه.

ولأن الموارد والأموال يملك منها الآن الشىء الكثير بعد شح في الصغر، فإن اللاعب البرتغالي يريد لقاء من ساعدوه ليرد لهم الجميل.

ففي لقاء ببرنامج "صباح الخير بريطانيا"، قال كريستيانو رونالدو إنه خلال فترته في لشبونة كلاعب في نادي سبورتينغ، كان هو ورفاقه بالكاد يملكون المال لتناول الطعام في ماكدونالدز، بينما كان العديد من الموظفين يتركون قطع الهامبرغر.

وأضاف رونالدو: "كنت أبلغ من العمر 12 عامًا، لقد كنت أعيش مع اللاعبين في عمري من أنحاء أخرى بالبرتغال، كان من الصعب علي فعل ذلك دون أهلي، أتذكر أنني كنت أريد دائما تناول الطعام في ماكدونالدز قريب، كان الناس يتركون الهامبرغر، ولكن سيدة تدعى إيدنا وفتاتين أخريين كن يجلبن لنا بعض الهامبرغر دائمًا»، وفق "آس".

وبالإضافة إلى ما قاله حول هذا الأمر، فإنه أضاف امتنانه لتلك المساعدة، وأنه خطط أخيرًا لإيجاد عائلتها، فقال: "آمل أن يساعدني هذا على إيجادهم، أريد أن أدعوهم على العشاء في تورينو أو لشبونة وأعطيهم ما أعطوني إياه، أنا لا أنسى أبدًا".