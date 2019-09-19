لاعب ألماني يقاضي والدته بسبب قمصان

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن داني داكوستا؛ الظهير الأيمن لفريق اينتراخت فرانكفورت الناشط في الدوري الألماني، قرر مقاضاة والدته للمطالبة باستعادة 6 قمصان كان يحتفظ بها للذكرى، وترتبط بأبرز المحطات التي مر بها في مسيرته الكروية بداية من نادي باير ليفركوزن و إنجلوشتاد ومنتخبات المراحل السنية الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القمصان ارتداه دا كوستا في نهائي بطولة ألمانيا تحت 17 عاما عندما كان يلعب في نادي باير لبيفركوزن وهو القميص الذي يحظى بأهمية بالغة بالنسبة له.

وأوضحت "بيلد" أن قصة القمصان ليست إلا جزءا من الصراع العميق بين اللاعب ووالدته، التي زعمت أنها تلقتها كهدية، وسيتم البت في القضية من قبل محكمة كولونيا في 27 سبتمبر الجاري.