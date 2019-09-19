6 من أصحاب الهمم إلى نهائي «دبي العالمية للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهل ستة من كبار لاعبي الغولف من الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للغولف إلى «نهائي دبي»، وهي البطولة الجديدة المكونة من 36 حفرة للاعبي أصحاب الهمم، والتي ستستمر إلى جانب بطولة جولة «موانئ دبي العالمية» في نوفمبر المقبل، وتقام المنافسات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستمر حملة الجولة الأوروبية، حيث سيتنافس اللاعبون مرة أخرى في الملعب نفسه الذي يلعب فيه محترفو الجولة الأوروبية في حدث سلسلة رولكس الأخير من الموسم.

وسيتم تنظيم «نهائي دبي» يومي 22 و23 نوفمبر المقبل في أحد أكبر أحداث الجولة الأوروبية لهذا العام مع تأهل ستة لاعبين من التصنيف العالمي للاعبي الغولف أصحاب الهمم، مع تأكيد دعوتين للاعبين اثنين لاحقاً لإكمال العدد.

إلى جانب بطل أسكتلندا المفتوحة الإيرلندي بريندان لولور، سينضم المتأهلون الآخرون لـ«نهائي دبي»، وهم الإنجليزيان جورج غروفز ومايك براون والفرنسي تشارلز هنري كيلين والأمريكي كريس بيجينز والأسترالي جيف نيكولاس.