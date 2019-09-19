«فيفا» يقبل طلباً للاتحاد التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد الاتحاد التونسي أنه تلقى مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رداً عن الالتماس الذي تقدم به بخصوص عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد الأفريقي في الدوري نتيجة عدم سداد مستحقات اللاعب الجزائري إبراهيم الشنيحي، واشترط الاتحاد الدولي إرسال نسخة من التحويل المالي الذي أجراه النادي، مختوم من البنك. وكان الاتحاد التونسي قد طلب الأخذ بعين الاعتبار حسن نوايا مسؤولي الأفريقي في التحويل السابق المتعلق بخلاص فريق العلمة الجزائري.

وعلى صعيد آخر تداول جماهير الأفريقي أخباراً عن تجميد نشاط رئيس النادي عبد السلام اليونسي ونائبه مجدي الخليفي، لكن نفي النادي ذلك، وقال خليل محجوب أحد أعضاء المكتب التنفيذي إن ما راج من أخبار ليس صحيحا.