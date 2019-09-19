الجنيبي والحوسني في اجتماعات الآسيوي

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

شارك كل من عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والدكتورة ريما الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باجتماعات الاتحاد القاري، التي عُقدت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتم خلال الاجتماع، اختيار أوزبكستان لاستضافة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، ولاستضافة كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً.

وتم خلال اجتماع اللجنة الطبية، الموافقة على اعتماد مستشفى القرهود الخاص مركز طبي معتمد للتميز من الاتحاد الدولي لكرة القدم)، ومركز ترانسفورم الطبي، وكلاهما في دبي.