أطراف صناعية لإنهاء آلام الأسطورة الأرجنتينية باتيستوتا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طمئن الأسطورة جابرييل عمر باتيستوتا لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق لكرة القدم، جماهيره على حالته الصحية، بعدما خضع للمرحلة الأولى من زراعة أطراف صناعية في كاحله الأيسر.

وغرد باتيستوتا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلاً: "المرحلة الأولى عدت بنجاح، والحقيقة والواقع الآن، أن الكاحل الأيسر اصطناعي، والآن مرحلة الشفاء، شكراً لكم على قلقكم وحبكم الكبير".

وسبق أن صرح الأسطورة الأرجنتينية قائلاً: "أعطيت كرة القدم أكثر مما تستحق، ومن شدة الألم، أريد بتر قدمي".

الجدير بالذكر أن باتيستوتا، قام بزراعة غضاريف صناعية لقدمه، إذ كان يتسبب فيها احتكاك العظم، ألماً قوياً للاعب اشتهر بلقب "باتي غول"، وحظي بشهرة كبيرة مع نادي فيورنتينا الإيطالي، وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 354 هدف من 387 مباراة.

وعلى المستوى الدولي، هو ثاني أكثر اللاعبين الأرجنتينيين تسجيلا للأهداف مع المنتخب، فقد سجل 56 هدف من 78 مباراة دولية، ويعتبر باتيستوتا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في بطولتين لكأس العالم.