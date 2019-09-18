«عربية السيدات 2020» تعتمد لائحتها الأساسية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اللائحة الأساسية لدورتها الخامسة، التي تستعدّ للانطلاق في 2 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة نخبة من الأندية العربية. وعرّفت اللجنة من خلال اللائحة بالأهداف التي تتبناها، وقدمت شروحات عن طبيعة أدوار التي اللجان، التي تضمّ كلاً من اللجنة المنظمة العليا، واللجنة التنفيذية، وإدارة الدورة.