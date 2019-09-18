استقبال حافل لأبطال الجوجيتسو لدى وصولهم إلى أرض الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عادت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو لفئة الأشبال تحت 16 عاماً، والناشئين تحت 18 عاماً، إلى أرض الوطن بعد المشاركة الاستثنائية وتشريفهم للدولة بتمثيلها خير تمثيل في بطولة العالم للأشبال، وبطولة البلقان المفتوحة للناشئين، بالعاصمة الرومانية بوخارست، وحصولهم على عدد 22 من الميداليات الملونة.

وكان في مقدمة مستقبلي بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو لحظة وصولهم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.