4 ملايين درهم قيمة مزاد الخيول في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

بلغت حصيلة مبيعات الخيول في المزاد الذي جرى أول من أمس في «ميدان» بإشراف هيئة الإمارات لسباق الخيل و«البسطي أكويورلد» حوالي 4 ملايين و281 ألف درهم. وأغلى خيل تم بيعه في المزاد «كينفير إيدج» بقيمة 500 ألف درهم، واشتراه خالد مخلف دبان الديحاني، وبلغ قيمة أقل خيل سعراُ «لوسيندا هيلين ناتراس».

واشترى المدرب ساتيش سيمار الجواد «السيف» بقيمة 240 ألف درهم، فيما اشترى ناصر عسكر: «أكوا نور» بمبلغ 100 ألف درهم، «تربل جولد» بقيمة 85 ألف درهم، «دريم ووريور» بقيمة 180 ألف درهم، «جست يو ويت» بقيمة 100 ألف درهم، «دراك أوف نايت» بقيمة 100 ألف درهم، «ماس ميديا» بقيمة 280 ألف درهم.