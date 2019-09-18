أصحاب الهمم يدشنون مشوارهم في ألعاب غرب آسيا بالأردن

المصدر: عمان - البيان الرياضي

يدشن منتخب أصحاب الهمم مشوارهم اليوم، في النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي افتتحت في العاصمة الأردنية عمّان مساء أول من أمس، بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وتستمر حتى السبت المقبل، ويعوّل منتخبنا على تألق أكثر من لاعب ولاعبة خلال منافسات رفعات القوة التي تنطلق صباحاً، ومن بعدها منافسات ألعاب القوى التي تنطلق الليلة.

وتقدم ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بالتهنئة لاتحاد غرب آسيا البارالمبي بقيادة ابن الإمارات الدكتور عبد الرزاق بن رشيد، على نجاح انطلاقة النسخة الثانية، معرباً عن سعادته بالتواجد في المملكة الأردنية الشقيقة وحضور حفل الافتتاح، متمنياً أن يتواصل النجاح في النسخة الثالثة التي ستستضيفها مملكة البحرين عام .

وكانت الدورة، قد افتتحت مساء أول من أمس في صالة الأمير حمزة بن الحسين، بحضور يتقدمه الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور محمد خير مامسر وزير الشباب والرياضة الأردني الأسبق، وأعضاء اللجنة الأولمبية الأردنية، وكان هناك حضور مميز للإمارات في الحفل، بتواجد ماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إضافة إلى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم، وذيبان سالم المهيري أمين عام اتحاد رياضة أصحاب الهمم وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.