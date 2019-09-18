يوفنتوس والريال يسعيان لبداية قوية في الأبطال

المصدر: عواصم - وكالات

مع تغيير الإدارة الفنية للفريق، تحلم جماهير يوفنتوس الإيطالي باستعادة اللقب الأوروبي الغائب عن فريق السيدة العجوز منذ أكثر من عقدين كاملين. ويستهل يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة اليوم في ضيافة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتوج يوفنتوس باللقب مرتين سابقتين لكن أحدثهما كانت قبل 23 عاماً، علماً أنه يحظى برقم قياسي سلبي في البطولة، حيث خسر سبع مرات في تسع مرات خاض فيها نهائي البطولة، وكانت منها خسارتان في آخر خمس نسخ.

وكان يوفنتوس، أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي في الموسم الحالي، خسر 0 - 2 أمام أتلتيكو ذهاباً في دور الستة عشر للبطولة نفسها في الموسم الماضي لكنه رد بقوة في مباراة الإياب على ملعبه من خلال ثلاثة أهداف (هاتريك) لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليفوز 3 - 2 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية.

ويحل ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (13 لقباً) ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أنفق ببذخ شديد على بناء فريقه، بعد غدٍ الأربعاء ضمن المجموعة الأولى التي تشهد أيضاً المواجهة بين كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي. وكان الريال تغلب على باريس سان جيرمان في طريقه للتتويج باللقب القاري في كل من موسمي 2015 - 2016 و2017 - 2018.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد أيضاً المواجهة بين دينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

ويحل توتنهام الإنجليزي وصيف حامل لقب البطولة ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني في المجموعة الثانية، التي تشهد أيضاً المواجهة بين بايرن ميونخ الألماني وريد ستار بلغراد الصربي.

وتأمل فرق الدوري الألماني (بوندسليغا) في مشاركة أفضل من نظيرتها في الموسم الماضي، حيث غابت الفرق الألمانية تماماً عن دور الثمانية. ويطمح بايرن إلى بداية قوية على ملعبه أمام ضيفه الصربي.