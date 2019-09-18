«الطيار» بطل «بوانيش المرحباني»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج «الطيار» لمالكه عمر عبد الله محمد المرزوقي بطلاً لسباق المرحباني للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، يوم السبت الماضي، الجولة الثانية من سباقات البوانيش الشراعية ضمن روزنامة موسم 2019 لسباقات البحر التراثية، بمشاركة 40 بانوشاً. وجاء «حشيم» لمحمد عبد الله المرزوقي في وصافة السباق، بينما احتل «السرب» للحر راشد خادم المهيري المركز الثالث.

تَوّج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد حميد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.