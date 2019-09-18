إضراب لاعبي المريخ يصل إلى رقم قياسي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

دخل إضراب لاعبي المريخ والجهاز الفني ومقاطعتهم تدريبات الفريق بسبب المستحقات المالية يومه الخامس كأطول «تمرد جماعي للاعبين» عرفته الكرة السودانية، ورغم محاولات مسؤولين في الإدارة التخفيف من حدة الموقف والتأكيد على منح اللاعبين راحة في اليومين الأولين للإضراب، إلا أن إدارة النادي اعترفت بتوقف اللاعبين بسبب المطالبة بمستحقاتهم المالية ، ولم تفلح محاولات التوصل لحل للأزمة مع اللاعبين .

ويطالب اللاعبون بمتأخرات رواتب شهرية، والحافز المالي لفوزهم ببطولة الدوري ، بجانب حافز الفوزعلى الأهلي مروي، فيما أبدى مسؤول بإدارة النادي لـ«البيان الرياضي» فضل حجب اسمه أسفه للطريقة التي تعامل بها الجهاز الفني واللاعبون بالتوقف عن التدريبات.