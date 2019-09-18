اتحاد الرجبي يطلق برنامج الأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بالشراكة مع بلدية دبي وسوق دبي الحرة، قام اتحاد الإمارات للرجبي بإقامة أكاديميات للعبة الرجبي بالقرب من الأحياء السكنية مستخدماً الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي في إجراء التمارين والتجمعات وممارسة اللعبة والبداية بحديقة الورقاء والبرشاء ومدة يومين في الأسبوع بحديقة بحيرة البرشاء يومي الأحد والثلاثاء وحديقة الورقاء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 6:30 مساءً والدعوة مفتوحة للأطفال للفئات العمرية من خمس سنوات وحتى 14 سنة.

وسوف يقوم على البرنامج مدربو اتحاد الإمارات للرجبي على أن يقوم ولي الأمر بإحضار اللاعب إلى أماكن التدريب ويشرف على هذا المشروع وتنفيذه سلمان هادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي .