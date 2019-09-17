10 قطع موز تتسبب في طرد ناقد كروي إيطالي

المصدر: وكالات

وجد الناقد الكروي لوشيانو باسيراني نفسه مطروداً من العمل في إحدى القنوات الرياضية في إيطاليا، بعدما ظهر في برنامج ” TopCalcio24″ وقال عبارات عنصرية عن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنترميلان، الذي يعاني من هذه الظاهرة انضمامه لفريقه الجديد قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

قال لوشيانو في البرنامج الذي يتم بثه على الهواء مباشرة: الحل الوحيد لإيقاف خطورة لوكاكو وتشتيت انتباهه، أن نعطيه 10 قطع من الموز، لا أرى لاعباً مثله في الدوري الإيطالي، لا في ميلان ولا روما أو لاتسيو، أحبه كثيراً لانه لاعب قوي، هو في نفس قوة دوفان زاباتا لاعب أتالانتا، مثل هؤلاء اللاعبين قادرون على تسجيل الأهداف وقيادة الفريق للأمام.

ورغم أن الناقد الرياضي كان يقصد الإشادة بقوة لوكاكو الفنية والبدنية، لكن اختياره للتشبيه والكلمات ورطه في عبارات عنصرية.

واعتذر لوشيانو سريعاً عن كلامه مؤكداً أنه كان يقصد الدعابة وليست الإساءة، لكن القناة قررت الاستغناء عنه وعدم ظهوره مجدداً على شاشتها.