الحوسني يتأهل إلى «مونديال الرجل الحديدي»

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

حقق بطل نادي الجزيرة لرياضة التراثليون عبدالرحمن طارق الحوسني إنجازاً كبيراً بتأهله إلى بطولة العالم للرجل الحديدي في نيوزيلندا 2020، وقد اجتاز الحوسني عن جدارة بطولة الصين للرجل الحديدي المختتمة مؤخراً.

والتي أهلته إلى هذا المحفل الدولي الكبير. الجدير بالذكر أن الحوسني يشارك في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما شارك في نسختين سابقتين بالولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا على التوالي.

وقد اجتاز الحوسني ثلاثة سباقات ضمن البطولة وتشملها رياضة التراثليون وهي السباحة المفتوحة لمسافة 2 كيلو، و90 كيلو بالدراجة الهوائية، وأخيراً 21 كم ركض، ونتيجة المثابرة والمستوى الفني العالي جاء ضمن العشرة الأوائل على فئته بتوقيت 4 ساعات و24 دقيقة، في الوقت الذي ضمت البطولة 800 لاعب من 35 دولة.

ولم يكن السباق سهلاً بل واجه الحوسني ظروفاً مناخية صعبة لهطول الأمطار لأجزاء طويلة من مراحل السباق.

من جانبه تقدم الحوسني ببالغ الشكر والتقدير إلى إدارة نادي الجزيرة التي منحته الفرصة لتحقيق الإنجاز الثالث على التوالي، وقال عشقي لبطولة العالم للرجل الحديدي جعلتني أتدرب واستعد بقوة واضعاً نصب أعيني تجاوز جولة الصين المؤهلة إلى بطولة العالم».