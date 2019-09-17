اعتقال 10 من مشجعي يوفنتوس

المصدر: روما - وكالات

اعتقلت الشرطة أمس 10 من قادة روابط مشجعي يوفنتوس بتهمة ابتزاز بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي للحصول على تذاكر مجانية لبيعها في السوق السوداء في أحدث فضيحة تضرب كرة القدم الإيطالية.

والقادة العشرة لما يعرف بروابط المشجعين الأكثر تعصباً والتي تشتهر بالعنف والعنصرية من بين 37 اتهمتهم الشرطة بتهديد النادي بالقيام بأعمال شغب وإطلاق هتافات عنصرية في المدرجات إذا لم تحصل على تذاكر مجانية لإعادة بيعها. وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق استغرق عاماً من وحدة خاصة للشرطة في تورينو عقب شكاوى من يوفنتوس بأن النادي يتعرض للابتزاز من بعض جماهيره. وأجرت الشرطة 39 مداهمة في 14 بلدة ومدينة في شمال ووسط إيطاليا ضمن الحملة. وتعاني كرة القدم الإيطالية منذ سنوات من أعمال عنف وعنصرية وتحقيقات جنائية. وتعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان هذا الشهر لإساءة عنصرية في ثاني مباراة يخوضها في إيطاليا بعد الانتقال من مانشستر يونايتد.