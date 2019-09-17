«كاف» يرفض طعن الوداد

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس رفض لجنة الاستئناف التابعة له للطعن المقدم من نادي الوداد البيضاوي المغربي، فيما يتعلق بتتويج الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وشهد إياب نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال، إلغاء الحكم الجامبي باكاري جاساما هدفاً للوداد في الشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليفاجأ لاعبو الفريق المغربي بتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) والتي يتم الاحتكام إليها لاحتساب القرارات المؤثرة، وفقاً للائحة البطولة، وهو ما دفع اللاعبون لعدم استكمال المباراة.

وقرر الوداد التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي أصدرت حكمها بإحالة ملف القضية إلى اللجنة التنفيذية في كاف، لتعلن في الثامن من الشهر الماضي تتويج الترجي بطلاً للمسابقة، بعد انسحاب الوداد من مباراة الإياب، وهو القرار الذي تقدم الفريق المغربي بطعن ضده.