دافيد دي خيا الأعلى أجراً في يونايتد بعقد حتى ٢٠٢٣

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى العام 2023.

وكشفت مصادر مقربة من النادي أن حارس المرمى الإسباني بات اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، حيث سيصل راتبه السنوي إلى 13 مليون يورو.

وأفاد النادي في بيان أن «دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى يونيو 2023 على الأقل. ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي». ونقل عن دي خيا قوله «تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازا، وفرصة متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي».

وتابع «منذ وصولي إلى هنا، لم أكن أتخيل أبدا أن أخوض أكثر من 350 مباراة مع هذا النادي. الآن حُسِم مستقبلي، وكل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا نقدر عليه، والفوز بالألقاب مجددا معا».