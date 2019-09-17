اختيار مدرب «الفراعنة» يثير غضب الأندية المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

لم يستقر أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على اسم المدرب الجديد، الذي سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر الأول، واكتفى أعضاء اللجنة فقط بإعلان 5 أسماء لتولي المهمة، لكن هذه الأسماء أثارت غضب مسؤولي أنديتها.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري، أنه لن يستطيع رفض طلب اتحاد الكرة المحلي، إذا أراد الاستعانة بخدمات مدرب الفريق إيهاب جلال، لتولي قيادة الجهاز الفني للفراعنة، لأنها مهمة وطنية، بشرط دون التغاضي عن الحصول على الشرط الجزائي الموجود في عقد جلال.

فيما رفض مسؤولو نادي المقاولون العرب، تجاهلهم في ترشيح عماد النحاس، لتولي منصب المدرب العام في جهاز منتخب مصر، والأمر نفسه بالنسبة لحسام حسن مدرب سموحة.

ورشحت اللجنة كلاً من حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام «ميدو»، وإيهاب جلال، إلا أن الأخير هو الأقرب لتدريب «الفراعنة».