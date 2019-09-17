اختبارات صعبة للكبار في ضربة بداية دوري الأبطال

المصدر: عواصم - وكالات

يرفع الستار اليوم على فعاليات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تشهد الجولة الأولى على مدار اليومين المقبلين مجموعة من المباريات القوية والمثيرة التي تأتي في بداية الرحلة لعدد من الفرق الكبيرة في البطولة.

ويستهل ليفربول الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة صعبة للغاية في ضيافة نابولي الإيطالي اليوم.

كما يحل برشلونة الإسباني ضيفا على بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني اليوم لتخلو المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا من النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والذي تدرب مع الفريق الأحد للمرة الأولى بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة لكن من المنتظر أن يغيب وزميله عثمان ديمبلي عن المباراة التي تأتي في إطار المجموعة السادسة والتي تشهد اليوم أيضا مواجهة بين انتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

ورغم غيابه المتوقع عن صفوف الفريق، أكد ميسي أنه يتطلع لهذه المباراة.

وقال ميسي، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على الانترنت: «البطولة قوية للغاية، والفرق القوية فقط هي من وصلت لدور المجموعات. هذا هو ما يجعلها بطولة خاصة للغاية».

ويخوض ليفربول مباراة اليوم أمام مضيفه نابولي في المجموعة الخامسة بمعنويات عالية بعدما واصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق عن مانشستر سيتي حامل اللقب إلى خمس نقاط بعد أول خمس مراحل من المسابقة.

ولكن ليفربول سيفتقد في مباراة اليوم جهود مهاجمه البلجيكي الدولي ديفوك أوريغي للإصابة.

وكان الفريقان تبادلا الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة 1 - 0 عندما التقيا في دور المجموعات لدوري الأبطال أيضا في الموسم الماضي.

وخلال مباراة الإياب على ملعب ليفربول بالجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات الموسم الماضي، تصدى أليسون حارس ليفربول لكرة خطيرة وحافظ الفريق على الفوز 1 - 0 ليتأهل إلى دور الستة عشر على حساب نابولي.

ويطمح نابولي بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي في بداية قوية لمسيرته في البطولة على حساب حامل اللقب بالمجموعة الخامسة التي يلتقي بها أيضا فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي مع جينك البلجيكي.

وشهدت البطولة في الموسم الماضي هيمنة إنجليزية واضحة حيث بلغت أربعة فرق إنجليزية دور الثمانية فيما كان النهائي إنجليزياً خالصاً.

ولكن الفرق الإنجليزية ستواجه تحديات في الموسم الحالي أقوى من نظيرتها في الموسم الماضي. كما يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق فالنسيا الإسباني اليوم في المجموعة الثامنة التي تشهد أيضا المواجهة بين أياكس الهولندي وليل الفرنسي. ويحل لايبزغ الألماني ضيفا على بنفيكا البرتغالي غدا في المجموعة السابعة التي تشهد أيضا المواجهة بين ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

ويخوض لايبزج المباراة بثقة كبيرة بعد تعادله 1- 1 مع بايرن السبت في البوندسليغا.

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزغ: «من المهم للغاية بصفة عامة أن تبدأ مشاركاتك الدولية وسط شعور بالاستقرار في المسابقة المحلية... هذا الشعور الجيد الذي نتمتع به حاليا سيساعدنا على تقديم أداء جيد أمام بنفيكا».