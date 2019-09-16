تغريدة الشحات لخالد عيسى وبال على جماهير الوحدة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

وجدت تغريدة المصري حسين الشحات، لاعب العين السابق والتي هنأ خلالها الحارس الدولي خالد عيسى بعيد ميلاده، تفاعلاً لافتاً في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وكانت جماهير العين حاضرة كعادتها في مثل هذه التغريدات، وانتهزت الفرصة لتذكر جماهير الوحدة بالخسارة القاسية التي تلقاها فريقهم من العين بنتيجة (6-2) ضمن دوري الخليج العربي 2018، حيث سجل الشحات هدفاً وصنع آخر وتألق بطريقة لافتة في تلك المباراة.

وأورد أنصار الفريق البنفسجي صوراً للشحات وخالد عيسى خلال تلك المباراة كما تداولوا مقاطع فيديو للأهداف الستة، وبدا أن التغريدة كانت وبال على جماهير نادي الوحدة بتذكيرهم بتلك الهزيمة القاسية، وغرد الشحات عبر حسابه الشخصي في "تويتر" لخالد عيسى "كل سنه وانت طيب يا أحسن حارس في آسيا حبيبي"، ورد عيسى "وأنت طيب يا حسين، وحشتنا يا عم".