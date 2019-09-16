النني.. طرد في المباراة الأولى

المصدر: عواصم - وكالات

تعرض اللاعب المصري، محمد النني، أول من أمس لموقف محرج أمام جماهير ناديه الجديد بشكتاش التركي، في ظهوره الرسمي الأول. وخسر بشكتاش أمام غازي عنتاب سبور 3-2 في الجولة الرابعة من الدوري التركي، فيما تلقى النني بطاقة حمراء.

وشارك محمد النني أساسياً لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواغو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي. يذكر أن النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادماً من فريق بازل السويسري.