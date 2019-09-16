الانتخابات التونسية تدعم الإفريقي أمام «فيفا»

المصدر: تونس- صالح قادري

ما إن أعلن يوسف الشاهد رئيس حكومة تونس والمترشح للانتخابات الرئاسية، التي أقيمت أول من أمس، في حوار تلفزيوني، حبه الجنوني للنادي الإفريقي ، حتى سارع الاتحاد التونسي لكرة القدم (الذي يسعى لكسب ود الشاهد) إلى مراسلة الاتحاد الدولي «فيفا»، ملتمساً منه التراجع في قراره بسحب 6 نقاط من رصيد النادي الإفريقي، والأخذ بعين الاعتبار حسن نواياه في التحويل السابق المتعلق بخلاص فريق العلمة الجزائري، ومؤكداً كذلك استعداد النادي الإفريقي، للقيام بإجراءات الخلاص من جديد إذا تعذر الحصول على الوثيقة المطلوبة من المؤسسة البنكية المعنية مع القيام في الوقت نفسه بتتبع موضوع التحويل السابق لدى الجهات المعنية.

وكان الشاهد قد كشف في تصريحات إعلامية عن حضوره لمباريات الأحمر والأبيض صاحب رباعية القرن عام 1992 متنكراً في المدرجات بين الجماهير، وهو رئيس للحكومة. وبالتوازي مع تدخل الاتحاد التونسي تم، أول من أمس، تجميع المبلغ المطلوب لفائدة فريق العلمة الجزائري والمقدر بـ 480 ألف يورو بمجهودات المساند الرئيسي للفريق حمادي بوصبيع.