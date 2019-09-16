بوجاتشار يتألق في سباق إسبانيا للدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات المتخصص بسباقات التسلق، فوزه الثالث في جولة إسبانيا في المرحلة العشرين منها، ليضمن بذلك انضمامه إلى منصة التتويج في مدريد، فضلاً عن تصدره ترتيب تصنيف الشباب، وانتزاعه القميص الأبيض كأفضل دراج شاب في الجولة.

ومن جانبه، فاز البيلاروسي ألكسندر ريابوشينكو من فريق الإمارات، بالمركز الأول في سباق كأس أغوستوني 2019، ليحقق بذلك فوزه الأول كدراج محترف. وكان ألكسندر البالغ من العمر 23 عاماً، قد تمكن من التغلب على منافسه أليكسي لوتسينكو (فريق أستانا) في سباق سرعة محموم بين الاثنين، حيث تمكن الدراجان من التقدم على المجموعة الرئيسة، بعد عبورهما منطقة «كولي بريانزا» للمرة الأخيرة، قبل نحو 40 كم من خط النهاية.