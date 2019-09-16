فتح باب التسجيل بسباق دبي الثاني لـ«الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي الثاني للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي ينظمه النادي يوم السبت المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق البرنامج الزمني الخاص بالحدث، والذي يبدأ باستكمال إجراءات التسجيل عبر لجنة السباقات في النادي سواء بالحضور إلى مقر النادي أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل ظهر يوم الخميس المقبل وإعلان القائمة النهائية.