فريق طيران الإمارات نيوزيلندا يطلق أول يخت سباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق فريق طيران الإمارات نيوزيلندا في أوكلاند يوم 6 سبتمبر الجاري، أول يخت سباق من اثنين سيشاركان في كأس أمريكا لليخوت الشراعية 2021. وترعى طيران الإمارات الفريق منذ عام 2004، وتلتزم دعمه للمشاركة في مختلف الجولات التأهيلية لبطولة كأس أمريكا، التي تعد بطولة العالم في سباقات اليخوت الشراعية.

وحضر حفل إطلاق اليخت مئات الأشخاص، وعلى رأسهم جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا.

وأطلق على اليخت AC75 اسم «Te Aihe»، وتعني دولفين بلغة الماوري، وقام بتدشينه ماركوس جيربيتش ممثل جمعية «الأمراض العصبية الحركية» التابعة لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا.