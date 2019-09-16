نجاح باهر للنسخة الثانية من بطولة ملاكمة المحترفين في دبي

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

حققت النسخة الثانية من بطولة ملاكمة المحترفين في دبي، والتي أقيمت أول من أمس، في فندق سيزن بلاس، نجاحاً فنياً وتنظيماً باهراً، بمشاركة نخبة من نجوم الملاكمة، من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم بطلنا الإماراتي ماجد النقبي وحبيب إبراهيم من أفغانستان، والدولي محمد وسيم من باكستان والألماني عباس بارو في أوزان مختلفة.

ووصف أحمد صديقي من اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأنها ناجحة بكل المقاييس، وكشفت عن بطل إماراتي عالمي قادم، وهو ماجد النقبي «22» سنة، والذي أدى نزاله العالمي الثالث في النسخة الماضية في مواجهة بطل شنغهاي، ليؤكد أنه مشروع بطل عالمي قادم، ويلزمه فقط من 3 إلى 4 سنوات، من التدريب القوي والمشاركات الاحترافية في مختلف بطولات العالم، لافتاً إلى أن بطلنا، يتعامل مع الملاكمة بأسلوب احترافي بالكامل، حيث ترك وظيفته، وتفرغ لتدريبات وبطولات الملاكمة بشكل احترافي.

وقال صديقي، إن الدولة تفتقر إلى وجود منظمة احترافية لتنظيم بطولات الملاكمة، لأجل تحقيق حلم أن تكون دبي عاصمة للفنون القتالية، وخاصة الملاكمة، وموضحاً أنه ومنذ خمس سنوات، يسعى لترجمة هذا الحلم إلى واقع، وأن يكون في الدولة منظمتها الاحترافية الخاصة بالملاكمة، لكنه لم يجد الدعم اللازم، وهو يسخر جهوده الاحترافية في كازاخستان، وهو أمر يحز في نفسه، بأن يجد الدعم الكامل خارج وطنه، فيما يسعى لتطبيق هذا الأمر في الدولة ولا يجد الدعم اللازم.

وكشف صديقي، عن خطة طموحة لأجل مواصلة تنظيم البطولات الاحترافية للملاكمة في دبي، عبر تنظيم من 3 إلى 4 بطولات سنوياً، وستكون النسخة المقبلة في 22 نوفمبر المقبل، بضيافة فندق سيزن بلاس، وهو من الفنادق العالمية في تنظيم بطولات الملاكمة الكبرى.