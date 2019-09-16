«فار» تسعد جمهور العربي الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

أسعدت تقنية الفيديو «فار»، جمهور العربي الكويتي، ففي أول مباراة رسمية خلال الدوري الكويتي، يستخدم فيها الـ «فار»، حصل النادي العربي على نقطة التعادل خلال المواجهة التي جمعته بالسالمية، في إطار الجولة الأولى للدوري الكويتي، الذي انطلق أول من أمس، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة فقط، بعدما استخدم الحكم السعودي سلطان الحربي الـ «فار» في الدقيقة 90، لاحتساب ركلة جزاء للعربي، الذي كان متأخراً بثلاثة مقابل هدفين، ليحرز هدف التعادل، ويحصد نقطة ثمينة من السالمية.

من ناحية أخرى، يسابق الاتحاد الكويتي ، الزمن، من أجل إغلاق ملف مدرب الأزرق، إقالة الكرواتي روميو جوزاك، عقب الهزيمة أمام أستراليا، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.