جو ويلوك.. ساق قصيرة وموهبة كبيرة

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

هي رحلة من النضال، لتحقيق حلم كان هدفاً للطفل الصغير ابن الثلاث سنوات حينها جو ويلوك، الذي كشف تسجيل لفيديو قديم له عن توقعه أن يكون نجماً يوماً ما مع أرسنال، ذلك الفيديو الذي يعود إلى عام 2002، عندما كان جو ويلوك، في الثالثة من عمره.

منذ ذلك الوقت حدد جو ويلوك هدفه، ولم يوقفه من تحقيق هذا الحلم، اكتشافه لاحقاً أنه يعيش بساق أقصر من الأخرى، ولكنه تغلب على هذه العقبة، مذكراً كرة القدم بأسطورة البرازيل غارنشيا، أمهر جناح عرفته الملاعب في القرن الماضي، والذي ولد أيضاً بعيب خلقي، حيث كانت إحدى ساقيه أقصر من الأخرى.

موهبة جو ويلوك الكبيرة فرضته على أكاديمية أرسنال، وكان ثالث أخوته الذي انضم إلى هذه الأكاديمية، ولكنه وحده من وصل إلى الفريق الأول لأرسنال.

كشفت والدة جو ويلوك أنه تنبأ قبل أعوام بهذا النجاح، وأضافت: في احتفالات بداية السنة لعام 2018 وجدت شريط فيديو، يعود تاريخه إلى عام 2002، كان «جو» حينها في الثالثة من عمره، وكان يؤكد في ذلك الوقت أنه سيصبح لاعباً لأرسنال. ويتذكر شقيقه ماني لحظة معرفة جو أن لديه ساقاً أقصر من الأخرى، وقال: كنا خلال التدريبات وكان جو الأكثر تسجيلاً لكنه كان يفقد التوازن دائماً، تبين أنه لديه ساق أقصر من الأخرى، حينها كانت المرة الأولى التي لم أره فيها متفائلاً، كان يقول لن يتم اختياري، لكن الجهاز الفني لأكاديمية «المدفعجية» كان مقتنعاً بموهبته، وساعده على تخطي هذه العقبة، والآن أعتقد أنه حقق الخطوة الأولى في سبيل حلمه بعد أن حصل على عقد طويل الأمد مع أرسنال.