تعاون بين مركز راشد لأصحاب الهمم واتحاد الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم في مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي أول من أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز واتحاد الإمارات للدراجات، وقام بتوقيع البروتوكول أسامه أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، ومريم عثمان مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات، ونوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق بالاتحاد.وتضمن البروتوكول تبادل الزيارات والوفود والمطبوعات من مجلات ونشرات، بما يخدم مصالح الطرفين، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة.