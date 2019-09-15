عقوبات «فيفا» تلاحق الإفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أول من أمس عن الترتيب الجديد لبطولة الدوري الممتاز بعد خصم 6 نقاط من رصيد النادي الإفريقي تنفيذاً لقرار الاتحاد الدولي الـ«فيفا» بسبب تأخر رئيسه في إرسال مستحقات مولودية العلمة الجزائري المتعلقة بصفقة اللاعب إبراهيم الشنيحي.

وهكذا أصبح النادي الإفريقي في المرتبة قبل الأخيرة من دون نقاط بعد أن كان متصدراً للطليعة بـ6 نقاط من فوزين . وحسب مصدر مقرب من إدارة النادي الإفريقي أن رئيس النادي عبد السلام اليونسي قد تعرض إلى الاحتيال، حيث وفر المبلغ الذي قضى به الاتحاد الدولي لفائدة الفريق الجزائري وسلمه إلى أحد الوسطاء في بلغاريا من أجل إرساله إلى نادي مولودية العلمة الجزائري لكن الوسيط لم يقم بذلك.