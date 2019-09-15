لجنة استئنافات «كاف» تحسم لقب «الأبطال» اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

تجتمع لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم، لبحث الاستئناف المقدم من الوداد المغربي، بشأن قرار اللجنة التأديبية، الذي اعتبر الفريق المغربي منسحباً من نهائي دوري الأبطال. وكانت اللجنة التأديبية التابعة لـ «الكاف»، أعلنت الشهر الماضي، تتويج الترجي بطلاً ، معتبرة الوداد منهزماً لانسحابه من إياب الدور النهائي، وهو القرار الذي استأنفه الفريق المغربي. واستنكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، ما حدث في النهائي ، وقال إنه من المعيب أن لا تكون أفريقيا قد حددت حتى الآن من سيمثلها في كأس العالم للأندية.