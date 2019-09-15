الجماهير المصرية تدعم مؤمن زكريا

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

حرص عدد كبير من جماهير الكرة المصرية، على مؤازرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، إصابته بإصابة مزمنة في الأعصاب، خرج بسببها من قائمة فريقه للموسم الجديد، وتسابقت جماهير الأهلي والزمالك على إظهار حبها للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنت له الشفاء والعودة سريعاً للملاعب. وكانت أنباء ترددت عن أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة في العضلات، ما أبعده عن نادي أحد السعودي، بعد أيام قليلة من توقيع عقود انتقاله للاعب على سبيل الإعارة .