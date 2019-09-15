«الأولمبي السوداني».. 3 دفعات و5 أهداف

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

خرج مدرب المنتخب الأولمبي السوداني معتصم خالد عن صمته عقب الهزيمة المذلة أمام المنتخب النيجيري بخماسية نظيفة، والخروج من تصفيات أمم أفريقيا تحت سن (23) عاماً، محملاً الاتحاد السوداني مسؤولية الخروج من التصفيات، وأكد خالد أن الترتيبات الإدارية لم تكن وفق الشكل المطلوب، مضيفاً أن المنتخب سافر إلى نيجيريا على ثلاث دفعات، وأن اللاعبين انتظروا ساعات طويلة في مطار أديس أبابا، ما تسبّب ذلك في الإرهاق.

وأوضح معتصم أن فريقه واجه نيجيريا بأدائه تدريباً واحداً فقط بعد نهاية مباراة الذهاب . وأضاف: هناك أخطاء إدارية عديدة شابت مواجهة نيجيريا، وأعتقد أننا في الجهاز الفني لم نقع في أخطاء تكتيكية، فيما أوضح نائب رئيس الاتحاد السوداني رئيس البعثة أن لا علاقة له بحجز جوازات سفر المنتخب.