بائع الشالات في كأس سوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستقبلك إبراهيم علي في مدخل استاد آل مكتوم بنادي النصر، وعلى وجه ابتسامة عريضة، بحثاً عن رزق يسعى إليه مساء اليوم، من خلال مباراة الشارقة وشباب الأهلي على كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم.

ويقوم إبراهيم، ببيع شالات ناديي الشارقة وشباب الأهلي، ويأمل أن يجني اليوم، الربح الذي يعوضه تعب الساعات الطويلة من الوقوف، ومحاولة إقناع جماهير الفريقين بالسعر المعروض، والذي يصل إلى 25 درهم للشال.

أكد بائع الشالات، أنه مقيم في الشارقة، وأنها المرة الأولى التي يقوم بها بمثل هذا العمل، وأعرب عن رضاءه بحصيلة البيع في مباراة السوبر، وبين أنه علم بموعد وترتيبات المباراة من خلال وسائل الإعلام.

وأشار إبراهيم علي المصري الجنسية، أنه متابع جيد للكرة الإماراتية منذ سنوات، ويعرف أهمية كأس السوبر لجمهور طرفي المباراة، ومن هنا خطرت له فكرة بيع الشالات، وأوضح أنه حال نجاح تجربة السوبر، سيكرر تجربة بيع الشالات في مباريات أخرى مقبلة.