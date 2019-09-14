تعاون بين شرطة أبوظبي واتحاد الدراجات

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شرطة أبوظبي واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في مبنى القيادة العامة مذكرة تفاهم بشأن دعم نشر وتطوير ممارسة الدراجات الهوائية والاستفادة من الخدمات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهتين في إطار التعاون والتنسيق المشترك.

وقع المذكرة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، وأسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي اهتمام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات المجتمعية تجسيداً لأهدافها الاستراتيجية في تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات الاجتماعية والرياضية للنهوض بتطوير قدرات ومهارات الشباب، وتحقيق أهداف وتطلعات حكومة أبوظبي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي ترعى الموهوبين من منتسبيها وتسعى لتوفير كل السبل لتطويرهم في مجالات التدريب وتأهيل المدربين في مجال الرياضة.