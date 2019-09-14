غارسيا أول ضحايا الـ«فار» في إنجلترا

المصدر: لندن - وكالات

بات المدرب الإسباني خافي غارسيا أول ضحايا تقنية الفيديو الـ«فار» في إنجلترا، عقب إعلان مايك رايلي رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي ، أول من أمس، أن فريق واتفورد حرم من انتصار أمام نيوكاسل بسبب خطأ من تقنية الـ«فار»، حيث تم احتساب هدف لنيوكاسل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1 - 1، وبعده مباشرة تمت إقالة المدرب من منصبه، حيث اعتبرت إدارة النادي أن الحصول على نقطة من أربع مباريات غير كافٍ، وكان هذا الموقف من الممكن أن يتغير لو فاز واتفورد في اللقاء الذي سبق فترة الراحة بسبب المباريات الدولية، وهو ما كان سيمكن غارسيا من إعادة ترتيب أوراق الفريق، إلا أن التعادل مع نيوكاسل أطاح به من منصبه ولم يكن هذا هو الخطأ الوحيد الذي تسببت به تقنية الفار حيث أعلن رايلي عن ثلاثة أخطاء أخرى .