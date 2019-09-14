نادي بالرميثة يحتفي بأبطال بناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك الدكتور عادل بالرميثة رئيس مجلس إدارة نادي بالرميثة الرياضي بدبي فرحة أسرة بناء الأجسام في النادي بعد فوز أبطال النادي وتصدرهم للمراكز الأولى في بطولة أبوظبي كلاسيك التي شارك بها عدد كبير من أبطال النادي وأبطال ونجوم المنتخب الوطني والأبطال المقيمين في كافة أندية وصالات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت إدارة نادي بالرميثة نظمت احتفالية بهذه المناسبة جمعت أسرة بناء الأجسام بالنادي .

وكان اللاعب نادر فيليب حصل على المركز الأول فئة الشباب ، وفاز عبدالله العوضي بذهبية الفيزيك ، وجاء اللاعب المخضرم عادل رسلان في المركز الأول محققاً ذهبية الماستر فوق 50 سنة.