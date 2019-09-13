فرنسيا العين مبتهجان بالزي الإماراتي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" و "انستغرام" و "الفيسبوك" ، مع صورة سيلفي لثنائي فريق نادي العين الفرنسيين، إدريس مزاوياني، وعمر يسن، وهما يرتديان الزي الإماراتي، وقد بدت على محياهما علامات البهجة بالتجربة الجديدة، وبدا أن المدينة الخضراء استهوتهما بكل تفاصيلها ومعالمها وتقاليدها، رغم أنه لم يمض على وجودهما بدار الزين كثيرا، حيث تعاقد معهما النادي قبل أسبوعين من الآن في فئة المقيمين.

وفي أول ظهور رسمي لهما بالقميص البنفسجي قدما اللاعبان الشابان (19 عاماً) نفسيهما بصورة متميزة حينما دفع بهما المدرب الكرواتي إيفان ليكو، بديلين في الشوط الثاني لمباراة الفريق أمام الجزيرة على كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين التي جرت بملعب الأخير وانتهت بفوز العين بثلاثة أهداف دون مقابل.