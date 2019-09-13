كلينسمان يبحث عن عمل

المصدر: برلين - د ب أ

يسعى يورغن كلينسمان المدير الفني الأسبق لنادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، إلى تولي مهمة جديدة خارجياً، بعدما أكد مؤخراً أنه لن يعود لموقع المسؤولية في ناديه السابق شتوتغارت.

ويبحث النجم والهداف السابق للمنتخب الألماني عن رحلة تدريبية جديدة، بعد توقف طويل عن التدريب. وقال كلينسمان، 55 عاماً، لمدونة «تي- أونلاين» أمس: «نادٍ في أوروبا، ربما يصبح محل نقاش، ولكن أيضاً قد يكون منتخباً وطنياً في أمريكا الجنوبية أو آسيا».

وقاد كلينمسان منتخب ألمانيا للمركز الثالث في كأس العالم 2006 بألمانيا، كما درب المنتخب الأمريكي من 2011 إلى 2016، قبل أن يتوقف لسنوات عن التدريب، ويبتعد عن دائرة الأضواء.