طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم يحتفلون بكؤوس سيتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل وفد من طلبة وطالبات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، أول من أمس، داخل مقر شركة «كيونت» بإنجازات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والتي حصدها خلال الموسم الماضي 2018 /‏ 2019، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى خمس بطولات أخرى، هي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

كان في استقبال الوفد الذي ترأسته مريم عثمان مدير عام المركز، خالد دياب المدير الإقليمي لشركة كيونت العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حرص على مرافقة الوفد داخل مقر الشركة، كما قام بالتقاط الصور التذكارية مع الطلبة وسط الكؤوس وقمصان لاعبي مانشستر سيتي، من جانبها، أعربت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم عن تقديرها لمجلس إداري شركة كيونت العالمية التي ترتبط مع المركز بشراكة إنسانية وعلاقات متميزة، متمنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي المزيد من الإنجازات والبطولات خلال المواسم المقبلة، موضحة أن ارتباط النادي بدولة الإمارات أسهم كثيراً في حدوث تلك الطفرة والتي شهد لها العالم أجمع خلال المواسم الأخيرة.

كما أعرب المدير الإقليمي لكيونت العالمية، عن سعادته البالغة بزيارة طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم والتي جاءت نتيجة التنسيق المستمر بين الطرفين، مشيداً برقي أبناء وبنات المركز والذي ظهر من خلال التعامل خلال الزيارة.