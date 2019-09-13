وزير الرياضة المصري يسخّر الإمكانات لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: القاهرة - د ب أ

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، اجتماعاً بمقر الوزارة، مع أعضاء لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المُقبل.

وضم وفد اتحاد الكرة، عمرو الجنايني رئيس اللجنة، بجانب أعضاء اللجنة محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.

وأكد وزير الرياضة المصري خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على توفير كافة الإمكانات لإنجاح البطولة.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عبر شبكة «فيسبوك»، أن أشرف صبحي طالب من لجنة إدارة اتحاد الكرة، بالتركيز الشديد، ومتابعة استعدادات المنتخب المصري الأولمبي، ليس فقط للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بل لتعويض إخفاق المنتخب الأول في أمم أفريقيا الماضية.