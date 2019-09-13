النجوم في ضيافة طيران الإمارات بـ«فلاشينغ ميدوز»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وفرت طيران الإمارات تجربة متكاملة لمشجعي لعبة التنس، خلال البطولة الأميركية المفتوحة 2019 «فلاشينغ ميدوز»، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع، التي ترعاها للسنة السابعة على التوالي.

واستضافت طيران الإمارات في جناحها الخاص على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، عدداً من النجوم والمشاهير، الذين شجعوا لاعبي التنس من شرفة الجناح المطل على ملعب «آرثر آش»، بمن فيهم المخرج الحائز جائزة أوسكار سبايك لي، والممثلة الحائزة جائزة أوسكار جينيفر كونيلي، والممثلون بول بيتاني ومايكل شانون وجميلة جميل ومهويش حياة وغلاديس نايت. واستقبل جناح الناقلة أيضاً الكوميدي حسن منهج مقدم برنامج «قانون والمشاهير» نيك وجو جوناس والممثل الكوميدي كريس روك، بالإضافة إلى عارضات الأزياء كارا ديليفنغن وأشلي بينسون وأدريانا ليما ومصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ.

وسلطت طيران الإمارات خلال البطولة الضوء على خدماتها الجوية والأرضية، حيث وفر جناحها للضيوف أجواء مثالية للتواصل ضمن جو مريح والاستمتاع بأشهى المأكولات والمرطبات أثناء مشاهدة المباريات. وتمكن الحضور من التقاط صور لهم ومشاهدة المباريات والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات في «مقهى طيران الإمارات الرياضي» الذي كان مفتوحاً أمام جميع حاملي بطاقات المباريات، كما خصصت طيران الإمارات منطقة للعب الأطفال.

وترعى طيران الإمارات عدداً من أبرز أحدات التنس حول العالم، بما في ذلك بطولة رولان غاروس وسلسلة البطولة الأميركية المفتوحة وبطولة دبي للتنسوبطولة بي إن بي باريبا المفتوحة (الولايات المتحدة الأميركية) وبطولة برشلونة المفتوحة للتنس (إسبانيا) وكأس رودجرز (كندا) وغيرها.