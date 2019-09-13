محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي ليفربول عن تتويج المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس في النادي الإنجليزي.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بشبكة تويتر صورة لمحمد صلاح هو يحمل الجائزة: «أفضل لاعب في شهر أغسطس».

وساهم صلاح في فوز ليفربول في 4 مباريات الدوري الإنجليزي تصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويظهر النجم المصري بمستوى أفضل في الموسم الحالي من الموسم الماضي، والذي تعـرض فيه للكثير من الانتقادات، والاتهامات، بعد تراجع عدد أهدافه مع الفريق الإنجليزي، وأيضا استسلامه للرقابة في الكثير من المباريات.

وخسر ليفربول لقب «البريميرليغ» الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة بعد موسم ماراثوني مشوق.