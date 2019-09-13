تيمو بوكي.. أمل «الكناري»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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يبدو أن آمال نوريتش سيتي المكنى بـ «الكناري» في البقاء بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العودة إليه هذا الموسم، معلقة بالمستوى الذي يقدمه الفنلندي تيمو بوكي، المهاجم الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف للفريق منذ بداية هذا الموسم.

1

تعد تجربته مع نادي إشبيلية الإسباني هي الأسوأ في مسيرته الرياضية، إذ لعب مع الفريق مباراة واحدة في الدوري الإسباني «الليغا» خلال موسم كامل قضاه مع الفريق.

55

كان فريق بروندبي الدنماركي، أكثر الفرق التي لعب لها، حيث استمر بين صفوفه لأربعة مواسم، تمكن خلالها من تسجيل 55 هدفاً في 130 مباراة.

0.72

فترته الحالية في نوريتش هي الأنجح في مسيرته، حيث تمكن من الوصول إلى معدل تسجيل 0.72 هدفاً في المباراة، بعد أن شارك مع الفريق الإنجليزي في 47 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً.

26

تمكن من تسجيل «هاتريك» في فوز نوريتش على نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وهو أول هاتريك لـ «الكناري»، منذ أن نجح اللاعب السابق إيفان أكوكو بتسجيل ثلاثية للفريق في مرمى إيفرتون في سبتمبر عام 1993، أي قبل 26 عاماً من الآن.

بطاقة

الاسم: تيمو إينو أنتيرو بوكي

تاريخ الميلاد: 29 – 3 - 1990

مكان الميلاد: كوكتا – فنلندا

الطول: 180 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

كولتون: 2006 - 2008

أثلتيك إشبيلية: 2008 – 2009

إشبيلية: 2009 - 2010

هيلسنكي: 2010 – 2011

شالكه: 2011 – 2013

سلتيك: 2013 – 2014

بروندبي: 2014 – 2018

نوريتش: 2018 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 16

عدد الدقائق: 815

الأهداف: 12

التمريرات الحاسمة: 1

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 3.5 في المباراة

دقة التمرير: 84 %

قيادة الهجمات: 3.1 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 98 %

الكرات العكسية: 94 %

قيادة الهجمة: 91 %

إنهاء الهجمة: 97.5

التحكم في الكرة: 93 %

المهام الدفاعية: 89 %

دعم الزملاء: 96.3 %