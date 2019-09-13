«إنسومنيا» يختار شريك الترفيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية، أكبر فعالية للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، عن اختيار شركة إنتاج العروض الترفيهية العالمية «ويست اند وورلد وايد» كشريك الترفيه الرسمي لفعالياته؛ حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة إدارة الفعاليات «غلوبال إيفنت مانجمنت» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويستعد فريق «ويست اند وورلد وايد» من المنتجين والمصممين التقنيين والممثلين الحائزين على أهم الجوائز في القطاع، والذين قاموا بإنتاج أكثر من 50 عرضاً ترفيهياً من إنتاجات الشركة، لتقديم مجموعةٍ من العروض والفعاليات اليومية المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية. وسينطلق المهرجان في مضمار ميدان بدبي بين الخميس 17 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر.