الطائرات العسكرية في خدمة الفرق التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

نظراً إلى عوامل السفر وطول التنقل الذي يستوجب ساعات طويلة مما يتسبب في إرهاق اللاعبين، وجدت الفرق التونسية ضالتها في الطائرات العسكرية التي لا تتكلف غالياً وتريح اللاعبين من التعب الذي يؤثر في أدائهم فتكون بالتالي نتيجة المباراة مخيبة للآمال.

فيشد الترجي التونسي اليوم الرحال إلى التشاد على متن طائرة عسكرية لملاقاة مضيفه الكت سبور التشادي في إطار دوري أبطال أفريقيا بعد غدٍ، وفي الإطار نفسه وفي اليوم نفسه يغادر النجم الساحلي على متن طائرة خاصة إلى غانا، حيث يتبارى بعد غدٍ أيضاً مع مضيفه أشانتي كوتوكو.

وسبق لعدة فرق تونسية أن استعانت بطائرات عسكرية للتحول إلى بلدان أفريقية بعيدة تتطلب ساعات كثيرة للوصول إليها، وذلك على غرار النادي الصفاقسي والنادي الأفريقي والملعب التونسي ومستقبل المرسى وغيرها.