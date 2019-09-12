السماوي في اللوفر أبوظبي.. ثقافة وسياحة وترفيه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نظم نادي بني ياس زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي، أول من أمس، ضمن وفد ثقافي وسياحي وترفيهي لفريق كرة القدم بمشاركة الجهازين الفني والإداري، بحضور محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المبادرات الاجتماعية، قبل أيام قلائل من انطلاق مباريات دوري الخليج العربي. وأبهر المتحف وفد السماوي خاصة النجوم الأجانب الذين تعرفوا على واحد من أبرز المعالم السياحية في الدولة للمرة الأولى، وشملت الجولة التعرف على الحضارات القديمة والإنسانية والتحف الفنية الأثرية القيمة التي احتواها المتحف.

وقال محمد سهيل الكثيري، إن الزيارة تمت وفقاً لتوجيهات القيادة العليا للنادي بأهمية دعم نادي بني ياس للثقافة والسياحة في الدولة، وقال: من خلال الزيارة شعرنا بالفخر والاعتزاز لأن متحف اللوفر - أبوظبي له قيمة كبيرة وتصميمه يفوق الروعة، ونعتبره تحفة عالمية تتزين بها جزيرة السعديات وتستحق أن نزورها باستمرار.